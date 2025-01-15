Раноккия про Ванду: «Каждый раз после ее выступлений на ТВ пресс-атташе «Интера» обливался холодным потом – все всплывало наружу. Раздевалка – это святое, а жены все время создают шумиху»

Андреа Раноккия заявил, что в «Интере» боялись выступлений Ванды Нары на ТВ.

«Каждый раз, когда она появлялась в эфире Tiki Taka, пресс-атташе на следующий день обливался холодным потом. Все всплывало наружу.

Жены все время создают шумиху, говоря о происходящем раздевалке. Раздевалка – это святое. «Интер» мог бы на это повлиять, но ведь на телевидении выступала жена [Мауро Икарди ], а не он сам», – сказал бывший защитник «Интера » в подкасте Calcio Selvaggio.