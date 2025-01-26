Аканджи о результативной ошибке Хусанова: «Пытался подбодрить его и не ставить в опасные ситуации. Сказал, чтобы он не думал много, а продолжал идти вперед, чтобы вернуть уверенность»
20-летний защитник из Узбекистана дебютировал в матче 23-го тура АПЛ против «Челси» (3:1).
За первые четыре минуты Хусанов допустил результативную ошибку и получил желтую карточку.
«Я старался защитить его и не ставить в ситуации, которые могли быть действительно опасными. Тем более против такой команды, как «Челси», в составе которой так много хороших индивидуальных игроков.
Я просто пытался подбодрить его и сказать, чтобы он не думал слишком много, а продолжал идти вперед и, возможно, отдал бы более безопасную передачу Эдди [Эдерсону] в следующий раз и выиграл следующую дуэль, чтобы вернуть себе уверенность.
Думаю, это единственное, что действительно можно сделать», – сказал защитник «Манчестер Сити».
Кошмарный дебют Хусанова: привоз и чуть не красная к 5-й минуте. Пеп шутит, что надо учить русский или узбекский
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий