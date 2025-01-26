Аканджи о результативной ошибке Хусанова: «Пытался подбодрить его и не ставить в опасные ситуации. Сказал, чтобы он не думал много, а продолжал идти вперед, чтобы вернуть уверенность»

Мануэль Аканджи высказался о дебюте Абдукодира Хусанова за «Манчестер Сити».

20-летний защитник из Узбекистана дебютировал в матче 23-го тура АПЛ против «Челси» (3:1).

За первые четыре минуты Хусанов допустил результативную ошибку и получил желтую карточку.

«Я старался защитить его и не ставить в ситуации, которые могли быть действительно опасными. Тем более против такой команды, как «Челси», в составе которой так много хороших индивидуальных игроков.

Я просто пытался подбодрить его и сказать, чтобы он не думал слишком много, а продолжал идти вперед и, возможно, отдал бы более безопасную передачу Эдди [Эдерсону] в следующий раз и выиграл следующую дуэль, чтобы вернуть себе уверенность.

Думаю, это единственное, что действительно можно сделать», – сказал защитник «Манчестер Сити».

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