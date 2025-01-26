Реднапп о дебюте Хусанова за «Ман Сити»: «Пеп допустил ошибку, сразу бросив его в бой. Ему 20 лет, он только что приехал в страну, команда неуверенно играет в обороне»

Джейми Реднапп считает, что Гвардиола слишком рано бросил Хусанова в бой.

20-летний Абдукодир Хусанов дебютировал за «Манчестер Сити » в матче 23-го тура АПЛ против «Челси » (3:1).

За первые четыре минуты защитник из Узбекистана допустил результативную ошибку и получил желтую карточку.

«Перед игрой я сказал, что выпускать его в стартовом составе – это риск. Куда больший, чем в случае с Мармушем. Для центрального защитника все намного сложнее, учитывая то давление, которое на него оказывается.

Возможно, Пеп признает, что ему не следовало выпускать его на поле. Хусанову 20 лет, он только что приехал в страну, команда неуверенно играет в обороне. И она уже не побеждает каждую неделю. В прошлом сезоне влиться в состав было бы намного легче. Сейчас все не так. Я думаю, что Пеп допустил ошибку, сразу бросив его в бой.

После первых ошибок в дальнейшем он стал лучше. Но в целом день для него получился трудным. Надеюсь, что это не повредит ему с точки зрения долгосрочной перспективы. Надеюсь, он извлечет урок и станет сильнее. Но сегодня первые 15-20 минут ему было очень тяжело. Мне было его жаль», – сказал бывший хавбек сборной Англии.