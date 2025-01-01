Глушаков о гражданстве РФ Сантоса: «Никто не может ему это запретить – есть закон. Если игроки Спартака» и «Краснодара» захотят паспорт, клубы помогут – главное, чтобы конкуренция была»

Денис Глушаков заявил, что не видит проблемы в натурализации Дугласа Сантоса.

Напомним, бразильский защитник «Зенита » получил гражданство РФ в октябре и больше не считается легионером в Мир РПЛ.

– Если у него есть желание иметь российское гражданство, в чем проблема? Завтра, например, повар какой-нибудь захочет тоже получить паспорт – почему ему должны будут отказать?

Есть закон. Если игроки «Спартака » или «Краснодара » захотят паспорт, клубы им так же помогут. Главное, чтобы была конкуренция в составе и играли только сильнейшие.

– То, что делает «Зенит», идет на пользу нашему футболу?

– Может быть, на пользу не идет. Но мы не можем противостоять этому – футболист захотел себе паспорт, и никто не может ему запретить иметь такое желание, так как есть закон, – сказал полузащитник «Химок».