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Широков против выдачи паспортов легионерам: «Дуглас Сантос ни секунды не задержится здесь, как только закончится контракт. Уверен на миллион процентов»

Роман Широков высказался против выдачи гражданства России легионером.

Ранее защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил гражданство России.

Дуглас Сантос получил гражданство РФ. Ваше отношение к подобным историям? Это больше нужно игроку или клубу, чтобы освободить легионерский слот?

– Для клуба точно плюс, а для футболиста – не знаю.

Я на миллион процентов уверен, что он здесь ни секунды не задержится, как только у него закончится контракт.

Сколько футболистам давали российское гражданство? Только Гильерме в Москве живет. Ари наездами бывает, а где остальные россияне?

Лично я против выдачи гражданства, – сказал бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Роман Широков.

Дуглас Сантос получил российский паспорт. Теперь не легионер, сборная тоже открыта

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoРоман Широков
logoпремьер-лига Россия
logoГильерме
logoАри
logoДуглас Сантос
натурализация
logoМатч ТВ
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