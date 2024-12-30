Широков о паспорте РФ Дугласа: «Он знает русский язык вообще? Не понимаю, зачем это и кого мы обманываем»
Роман Широков высказался о натурализации защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.
— Как отнеслись к тому, что Дугласу Сантосу дали русский паспорт?
— Негативно. Он знает русский язык вообще? Он не останется в России. Ни одного не знаю, кто остался у нас — кроме Гильерме и вернувшегося работать Ари.
Где наш доблестный россиянин Марио [Фернандес]? Не понимаю, зачем это и кого мы обманываем, – сказал экс-капитан сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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