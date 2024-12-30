Широков о паспорте РФ Дугласа: «Он знает русский язык вообще? Не понимаю, зачем это и кого мы обманываем»

Роман Широков высказался о натурализации защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

— Как отнеслись к тому, что Дугласу Сантосу дали русский паспорт?

— Негативно. Он знает русский язык вообще? Он не останется в России. Ни одного не знаю, кто остался у нас — кроме Гильерме и вернувшегося работать Ари.

Где наш доблестный россиянин Марио [Фернандес]? Не понимаю, зачем это и кого мы обманываем, – сказал экс-капитан сборной России.