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Широков о паспорте РФ Дугласа: «Он знает русский язык вообще? Не понимаю, зачем это и кого мы обманываем»

Роман Широков высказался о натурализации защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

— Как отнеслись к тому, что Дугласу Сантосу дали русский паспорт?

— Негативно. Он знает русский язык вообще? Он не останется в России. Ни одного не знаю, кто остался у нас — кроме Гильерме и вернувшегося работать Ари. 

Где наш доблестный россиянин Марио [Фернандес]? Не понимаю, зачем это и кого мы обманываем, – сказал экс-капитан сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoДуглас Сантос
logoМарио Фернандес
logoАри
logoпремьер-лига Россия
logoРоман Широков
натурализация
logoГильерме
logoЗенит
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