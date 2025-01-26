«Милан» победил «Парму», проигрывая 1:2 до 92-й минуты – 3:2. В лайве на камбэк зашел коэффициент 67.00
«Милан» обыграл «Парму» (3:2) в 22-м туре Серии А.
В прематче «Милан» котировался явным фаворитом за 1.27. Однако по ходу игры «россонери» уступали 1:2 и вырвали победу благодаря голам на 92-й и 95-й минутах.
В лайве коэффициент на камбэк достигал 67.00. Это 4-я волевая победа «Милана» в 7 матчах при Сержиу Консейсау.
Тотал больше 3,5 голов сыграл впервые за 10 матчей с участием «россонери». На это давали 1.95.
Опубликовала: Венера Кравченко
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