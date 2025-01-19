Колосков о Пиняеве: «Не оправдывает надежд пока. Специалисты у нас всегда отправляют молодых в «Реал», «Челси», «МЮ»
«Специалисты у нас всегда заранее отправляют молодых игроков в мадридский «Реал», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и так далее. Задатки у Пиняева действительно были очень хорошие. И в целом эксперты правильно отмечали, что у него большое будущее в футболе.
Но пока Пиняев, конечно, не оправдывает тех надежд, которые с ним связывали: что он будет визитной карточкой российского футбола и будет играть за лучшие клубы Европы.
Пиняев неплохо играет, но не более того. Пока я бы не взял на себя ответственность говорить, что он реализовал все свои возможности.
Его потенциал гораздо выше, чем та игра, которую он показывает. Понятия не имею, в чем причина этого. Для этого нужно понимать, как он тренируется и как ведет себя в быту. Но повторюсь, что пока те надежды, которые с ним связывали, не оправдываются», – сказал почетный президент РФС Колосков.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий