Колосков о Хусанове в «Ман Сити»: «Подумал: «Где были наши селекционеры?» Он играл в Узбекистане, Беларуси, был на виду. Проморгали»

Вячеслав Колосков высказался о переходе Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити».

20-летний защитник «Ланса » переходит в клуб из АПЛ за 50 млн евро.

«Армейские» скауты ведь рассмотрели Файзуллаева. Не менее талантливого, чем Хусанов . Видимо, он проявлял себя более ярко, чем Хусанов. А почему не заметили Хусанова, не мне судить.

Когда я это прочитал, то подумал: «А где были наши селекционеры?» Раз он играл в Узбекистане и Беларуси, был на виду. Что тут сказать... Проморгали. Это не делает чести нашим спортивным менеджерам», – сказал почетный президент РФС .