Колосков о Хусанове в «Ман Сити»: «Подумал: «Где были наши селекционеры?» Он играл в Узбекистане, Беларуси, был на виду. Проморгали»
Вячеслав Колосков высказался о переходе Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити».
20-летний защитник «Ланса» переходит в клуб из АПЛ за 50 млн евро.
«Армейские» скауты ведь рассмотрели Файзуллаева. Не менее талантливого, чем Хусанов. Видимо, он проявлял себя более ярко, чем Хусанов. А почему не заметили Хусанова, не мне судить.
Когда я это прочитал, то подумал: «А где были наши селекционеры?» Раз он играл в Узбекистане и Беларуси, был на виду. Что тут сказать... Проморгали. Это не делает чести нашим спортивным менеджерам», – сказал почетный президент РФС.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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