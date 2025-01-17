Вячеслав Колосков: «Спартак» нельзя назвать явным фаворитом в чемпионской гонке. Нестабильность – их главный враг в борьбе за титул»

Вячеслав Колосков не считает «Спартак» фаворитом в чемпионской гонке.

«Спартак » нельзя назвать явным фаворитом в чемпионской гонке.

Тот отрезок, который команда провела перед зимним перерывом, впечатлил, но проблема красно-белых в том, что от них нельзя ожидать такого футбола в каждом матче. Нестабильность «Спартака» — главный его враг в борьбе за титул», – сказал почетный президент РФС.

«Спартак» идет 3-м в таблице Мир РПЛ , набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» – два балла.