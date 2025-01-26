Райт об удалении Льюиса-Скелли: «Когда в так называемой лучшей лиге мира будут лучшие судьи? Даже любители знают, что это не красная. Это просто смешно»

Иан Райт недоволен удалением Майлза Льюиса-Скелли в игре с «Вулверхэмптоном».

«Можно мне просто сказать, что это просто смешно? Любой, кто играл в футбол даже на уровне любительской лиги, знает, что это вообще не красная. Желтая – никто бы и слова не сказал.

И снова мы говорим о том, что – при таком уровне судейства, при таких решениях, непостоянстве, оправданиях, извинениях – рефери просто хотят быть в центре внимания, как мне кажется.

Нельзя ругать их слишком жестко, иначе откуда возьмутся новые? Где мы возьмем новых арбитров? Но, извините, это самый высокий уровень футбола, а судьи у нас не самого высокого уровня. Когда АПЛ приведет лучших судей в так называемую лучшую лигу мира? Потому что прямо сейчас это и близко не тот уровень», – сказал бывший форвард «Арсенала ».

Игру 23-го тура чемпионата Англии обслуживала бригада судей под руководством Майкла Оливера .

Льюис-Скелли из «Арсенала» удален за фол возле штрафной «Вулвс». 18-летний хавбек «Арсенала» сорвал контратаку соперника в конце 1-го тайма