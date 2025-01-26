Ширер об удалении Льюис-Скелли: «Одно из худших решений за долгое время. Как, черт возьми, Инглэнд на ВАР думает, что Оливер был прав, и не нужно отправлять его к экрану?»
Полузащитник «Арсенала» попал шипами в ногу Мэтта Доэрти, пытаясь перехватить контратаку, после чего защитник оказался на газоне. Арбитр Майкл Оливер показал 18-летнему футболисту прямую красную карточку.
«[Это было] одним из худших решений, которые я видел за долгое время.
Судья может ошибиться на поле, увидеть что-то неправильно. Как, черт возьми, Даррен Инглэнд на ВАР думает, что судья был прав и нет необходимости отправлять его к экрану?
Это должно было быть желтой карточкой, это ужасное решение. Не было никакой скорости и интенсивности, это не подвергало опасности соперника и было в 80 метрах от ворот, так что никогда в жизни это не будет красной карточкой.
Меня беспокоит то, что есть ВАР и ассистент ВАР, которые видели несколько повторов, и считают, что это серьезное нарушение правил», – заявил экс-форвард «Ньюкасла».
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