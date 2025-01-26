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Клубное ТВ «Реала» о судействе Бускетса в игре с «Вальядолидом»: «Нет сомнений насчет пенальти. У «Барсы» в один сезон было 19 пенальти в их пользу и ни одного в их ворота»

В эфире клубного ТВ «Реала» обсудили судейство матча с «Вальядолидом».

«Мадрид» на выезде разгромил «Вальядолид» (3:0) в 21-м туре Ла Лиги.

«У Бускетса Феррера хватило смелости хорошо судить матч на «Метрополитано», и сейчас, думаю, он тоже был довольно точен. 

Нет никаких сомнений по поводу пенальти. Для тех, кто говорит о статистике, нужно вспомнить, что у «Барселоны» в один из сезонов было 19 пенальти в их пользу и ни одного в их ворота.

Хочу напомнить вам статистику: «Реал» – команда, у которой больше всего голов было отменено после ВАР.

В любом случае, я беспокоюсь о будущем Бускетса Феррера. Он хорошо проявил себя в двух играх «Реала», так что его будущее мрачно», – сказал в эфире клубного ТВ журналист Хесус Алькаиде.

Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
logoсудьи
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
Матео Бускетс Феррер
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