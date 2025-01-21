Клубное ТВ «Реала» заявило, что ВАР использовал неверный кадр для определения офсайда при третьем голе Мбаппе «Лас-Пальмасу»
Клубное ТВ «Реала» проанализировало отмененный гол Килиана Мбаппе «Лас-Пальмасу».
Нападающий мог сделать хет-трик в 20-м туре Ла Лиги (4:1). Третий гол Мбаппе, забитый на 42-й минуте, был отменен после вмешательства ВАР, обнаружившего офсайд.
В репортаже на клубном телевидении «Реала» заявили, что ВАР использовал неверный кадр для определения офсайда в момент удара – следовательно, отмененный гол был забит по правилам. Утверждается, что аналогичная ошибка была допущена при отмене гола Мбаппе в матче с «Валенсией» (2:1).
Изображение: кадр из трансляции клубного ТВ «Реала»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Madridista News
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