Винисиус получил желтую за симуляцию в матче с «Зальцбургом». Вингер «Реала» не сыграет с «Брестом» из-за перебора карточек
Винисиус Жуниор дисквалифицирован на последний тур Лиги чемпионов.
Вингер «Реала» получил желтую карточку за симуляцию в матче с «Ред Булл Зальцбург» (4:0, второй тайм).
Бразилец упал в штрафной площади соперника на 40-й минуте в борьбе с защитником Амаром Дедичем. Главный арбитр встречи Гленн Нюберг показал игроку мадридского клуба желтую карточку – она стала для Винисиуса третьей в текущем розыгрыше турнира.
24-летний футболист не сможет принять участие в игре с «Брестом» 29 января.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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