Винисиус получил желтую за симуляцию в матче с «Зальцбургом». Вингер «Реала» не сыграет с «Брестом» из-за перебора карточек

Винисиус Жуниор дисквалифицирован на последний тур Лиги чемпионов.

Вингер «Реала » получил желтую карточку за симуляцию в матче с «Ред Булл Зальцбург » (4:0, второй тайм).

Бразилец упал в штрафной площади соперника на 40-й минуте в борьбе с защитником Амаром Дедичем. Главный арбитр встречи Гленн Нюберг показал игроку мадридского клуба желтую карточку – она стала для Винисиуса третьей в текущем розыгрыше турнира.

24-летний футболист не сможет принять участие в игре с «Брестом » 29 января.