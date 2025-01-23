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  • Президент «Сельты» Моуриньо о вылете от «Реала» в Кубке: «Были спорные решения – неназначенный пенальти, возможно, офсайд. В ложе было напряжение, Перес сказал мне: «Спокойно, не нервничай»
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Президент «Сельты» Моуриньо о вылете от «Реала» в Кубке: «Были спорные решения – неназначенный пенальти, возможно, офсайд. В ложе было напряжение, Перес сказал мне: «Спокойно, не нервничай»

Президент «Сельты» высказалась о вылете от «Реала» в Кубке Испании.

В 1/8 финала «Реал» одержал победу со счетом 5:2 в дополнительное время (основное время – 2:2).

В 1-м тайме главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил после того, как вратарь Андрей Лунин зацепил в штрафной площади полузащитника Виллиота Сведберга. «Мадрид» забил в ответной атаке.

– Мы вылетели из Кубка Испании... Были дискуссии, некоторые спорные судейские решения. Даже Диего Симеоне выражал недовольство по поводу этого матча.

Был неназначенный пенальти, возможно, офсайд, которого они не увидели… Во время атаки вратарь прыгнул и сбил Виллиота [Сведберга].

– Что сказал вам Флорентино Перес (президент «Реала» – Спортс’’) в этот момент?

– [Он сказал]: «Спокойно, не нервничай». В ложе чувствовалось сильное напряжение, – сказала Мариан Моуриньо в интервью La Revuelta.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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