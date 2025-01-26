«Спартаку» предложат 10 млн евро за Бабича. Саудовский клуб даст сербу «суперконтракт» на 2,5 года (Иван Карпов)
Саудовский клуб предложит «Спартаку» 10 млн евро за Срджана Бабича.
По информации инсайдера Ивана Карпова, неназванная команда готова дать 28-летнему сербу соглашение на 2,5 года.
«Саудовцы очень хотят Бабича, но я не могу вдаваться в детали.
Готов ли Срджан к переезду? Он хочет остаться в России, однако ему предлагают суперконтракт, и в этой ситуации многое будет зависеть от «Спартака», – сказал Карпову агент игрока Мануэль Стоянович.
Бабич выступает за красно-белых с августа 2023 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 17 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт со «Спартаком» действует до лета 2026-го.
За Бабичем следят два клуба из ОАЭ и один из Саудовской Аравии. Срджан думает о чемпионстве со «Спартаком» и не планирует уходить сейчас (Mozzart Sport)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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