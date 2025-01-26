  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартаку» предложат 10 млн евро за Бабича. Саудовский клуб даст сербу «суперконтракт» на 2,5 года (Иван Карпов)
95

«Спартаку» предложат 10 млн евро за Бабича. Саудовский клуб даст сербу «суперконтракт» на 2,5 года (Иван Карпов)

Саудовский клуб предложит «Спартаку» 10 млн евро за Срджана Бабича.

По информации инсайдера Ивана Карпова, неназванная команда готова дать 28-летнему сербу соглашение на 2,5 года.

«Саудовцы очень хотят Бабича, но я не могу вдаваться в детали.

Готов ли Срджан к переезду? Он хочет остаться в России, однако ему предлагают суперконтракт, и в этой ситуации многое будет зависеть от «Спартака», – сказал Карпову агент игрока Мануэль Стоянович.

Бабич выступает за красно-белых с августа 2023 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 17 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт со «Спартаком» действует до лета 2026-го.

За Бабичем следят два клуба из ОАЭ и один из Саудовской Аравии. Срджан думает о чемпионстве со «Спартаком» и не планирует уходить сейчас (Mozzart Sport)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoСпартак
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoпремьер-лига Россия
logoСрджан Бабич
деньги
Иван Карпов
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Парфенов не верит, что Соболев вернется в «Спартак»: «Перевернутая страница. Если он будет хорошо играть в «Зените», смысл ему уходить?»
1026 января, 11:32
«Спартаку» предлагали лучшего бомбардира «Тулузы» Абухляля за 8-10 млн евро и зарплатой 3 млн. Кахигао не стал рассматривать его из-за его характера и нестабильной игры
1926 января, 11:15
Мостовой о будущей стажировке: «Я воспитанник ЦСКА – это вариант. Не знаю, будет ли интересно. В футболе ничего не изменилось – поле ровное, мяч круглый»
6926 января, 08:26
Рекомендуем
Главные новости
Неймар поблагодарил «Аль-Хилаль»: «Я отдал все силы, чтобы играть. Теперь я знаю настоящую Саудовскую Аравию, буду следить за развитием клуба и страны»
143 минуты назад
«Зенит» может улучшить предложение по Уэсли Винисиусу до 20 млн евро после травмы Караваева (Sport24)
2626 минут назад
Александр Кокорин: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»
8737 минут назад
Артета о результатах «Ман Сити»: «Когда задираешь планку так высоко, ты не можешь поднять ее еще выше. Все знают, как сильно я люблю Пепа, желаю ему всего наилучшего»
1156 минут назад
Захарян возобновил тренировки с «Сосьедадом». 21-летний хавбек не играет с мая 2024-го из-за травм
24сегодня, 11:53
Неймар подпишет контракт с «Сантосом» на полгода без опции продления. Форвард хочет вернуться в Европу в следующем сезоне (Флориан Плеттенберг)
60сегодня, 11:25
Владимир Габулов: «Селихов – вратарь высочайшего уровня, игрок сборной. Непонятно, по какой причине «Спартак» его отпустил – у него отличный возраст и хорошие кондиции»
23сегодня, 11:14
Групповой этап ЛЧ подходит к концу! Успейте сделать замены в фэнтези
3сегодня, 11:00Фэнтези
Лукман пропустит игру с «Барсой» из-за травмы колена. Сроки восстановления вингера «Аталанты» определят после дополнительных тестов (Фабрицио Романо)
16сегодня, 10:58
Александр Гришин: «Антон Миранчук – средний футболист, в Швейцарии у него не получилось. Надо было оставаться в «Локомотиве», пойдя на уступки»
35сегодня, 10:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Боруссия» может оставить Тулльберга тренером до конца сезона, если не договорится с Ковачем. Экс-тренер «Баварии» отказался от контракта на 6 месяцев (Sky Sport)
517 минут назад
«Алиссон». Мамардашвили – Феррану о том, почему не перешел в «Ливерпуль» прошлым летом
746 минут назад
«Байер» арендует Эрмосо у «Ромы» до конца сезона без права выкупа
5сегодня, 11:47
«Тоттенхэму» интересны Гомес из «Лилля» и Диблинг из «Саутгемптона». Клуб хочет подписать 18-летнего англичанина в январе, но готов к сдвигу переговоров на лето (The Telegraph)
1сегодня, 11:35
Мостовой о Черчесове: «Каждый год тренеров увольняют, что здесь такого? Чего вы хотели от человека в сборной Казахстана? Он может возглавить любую команду в России»
10сегодня, 11:35
Нмеча выбыл на несколько недель из-за травмы связок. «Боруссия» вернет Озджана из «Вольфсбурга»
1сегодня, 11:17
«МЮ» подписывает 18-летнего Хевена. Защитник отказался продлевать контракт с «Арсеналом»
23сегодня, 10:58
«Аугсбург» арендовал Мергима Беришу у «Хоффенхайма» до конца сезона с правом выкупа
сегодня, 10:47Фото
Фоден о целях «Ман Сити»: «Минимум топ-4 АПЛ, стремиться к победе в ЛЧ и Кубке Англии. Из-за небольшого спада мы не должны терять веру»
6сегодня, 10:45
Капелло о замене Тео и Леау в перерыве с «Пармой»: «Согласен с Консейсау – неприемлемая игра во всех смыслах. Больше беспокоюсь за Эрнандеса – его мысли где-то в другом месте»
4сегодня, 10:14
Рекомендуем