За Бабичем следят два клуба из ОАЭ и один из Саудовской Аравии. Срджан думает о чемпионстве со «Спартаком» и не планирует уходить сейчас (Mozzart Sport)
Срджан Бабич заинтересовал ряд ближневосточных клубов.
Согласно Mozzart Sport, два клуба из Объединенных Арабских Эмиратов (один из них «Аль-Джазира») и один клуб из Саудовской Аравии проявляют интерес к 28-летнему защитнику «Спартака».
Срок контракта Бабича с красно-белыми истекает летом 2026 года. Отмечается, что серб в первую очередь думает о борьбе за чемпионство со «Спартаком». Переезд на Ближний Восток в данный момент не является его приоритетом.
Однако летом, когда футболист вступит в последний год своего контракта, ситуация может изменится.
В текущем сезоне Мир РПЛ Бабич сыграл 17 матчей и забил 2 гола.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mozzart Sport
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