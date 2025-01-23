За Бабичем следят два клуба из ОАЭ и один из Саудовской Аравии. Срджан думает о чемпионстве со «Спартаком» и не планирует уходить сейчас (Mozzart Sport)

Срджан Бабич заинтересовал ряд ближневосточных клубов.

Согласно Mozzart Sport, два клуба из Объединенных Арабских Эмиратов (один из них «Аль-Джазира ») и один клуб из Саудовской Аравии проявляют интерес к 28-летнему защитнику «Спартака ».

Срок контракта Бабича с красно-белыми истекает летом 2026 года. Отмечается, что серб в первую очередь думает о борьбе за чемпионство со «Спартаком». Переезд на Ближний Восток в данный момент не является его приоритетом.

Однако летом, когда футболист вступит в последний год своего контракта, ситуация может изменится.

В текущем сезоне Мир РПЛ Бабич сыграл 17 матчей и забил 2 гола.