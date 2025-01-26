«Спартаку» предлагали лучшего бомбардира «Тулузы» Абухляля за 8-10 млн евро и зарплатой 3 млн. Кахигао не стал рассматривать его из-за его характера и нестабильной игры

«Спартак» отказался от подписания Закария Абухляля.

По данным Metaratings.ru, «Спартаку» предлагали оформить трансфер марокканского вингера «Тулузы». Посредники предлагали красно-белым купить Абухляля за 8-10 млн евро и просили для игрока зарплату в 3 млн.

Однако спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао не стал рассматривать футболиста из-за его характера и нестабильной игры. Кандидатура марокканца находится в расширенном списке клуба на позицию вингера, но шансы, что к ней вернутся, минимальные.

В этом сезоне футболист сборной Марокко провел в Лиге 1 18 матчей и забил 6 голов. Подробно со статистикой Абухляля можно ознакомиться здесь .

«Женщины не говорят так с мужчинами в моей стране». Вингер Марокко Абухляль – на просьбу заммэра потише вести себя на церемонии после победы «Тулузы» в Кубке Франции