«Спартаку» предлагали лучшего бомбардира «Тулузы» Абухляля за 8-10 млн евро и зарплатой 3 млн. Кахигао не стал рассматривать его из-за его характера и нестабильной игры
По данным Metaratings.ru, «Спартаку» предлагали оформить трансфер марокканского вингера «Тулузы». Посредники предлагали красно-белым купить Абухляля за 8-10 млн евро и просили для игрока зарплату в 3 млн.
Однако спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао не стал рассматривать футболиста из-за его характера и нестабильной игры. Кандидатура марокканца находится в расширенном списке клуба на позицию вингера, но шансы, что к ней вернутся, минимальные.
В этом сезоне футболист сборной Марокко провел в Лиге 1 18 матчей и забил 6 голов. Подробно со статистикой Абухляля можно ознакомиться здесь.
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