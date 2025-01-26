Судья Турбин завершил карьеру, но продолжает работу в академии РФС. Сообщалось, что футбольный союз ведет расследование в отношении судьи («СЭ»)
Судья Евгений Турбин завершил профессиональную карьеру.
45-летний арбитр не получал назначений на матчи Мир РПЛ в качестве рефери ВАР и АВАР с 23 сентября 2024 года.
По информации «Спорт-Экспресса», Турбин продолжает работать в академии РФС, где является заместителем Виталия Мешкова в отделе подготовки судей.
Ранее появилась информация, что бывший арбитр написал заявление об уходе по собственному желанию. РФС ведет расследование в отношении Турбина.
В РФС сообщили, что арбитр Турбин написал заявление об уходе по собственному желанию
РФС ведет расследование в отношении арбитров Турбина и Безбородова, под подозрением еще один судья. Проверяется причастность рефери к «незаконным делам» («СЭ»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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