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РФС ведет расследование в отношении арбитров Турбина и Безбородова, под подозрением еще один судья. Проверяется причастность рефери к «незаконным делам» («СЭ»)

РФС проводит расследование в отношении арбитра Евгения Турбина.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Турбин и его коллега Владислав Безбородов проверяются на «причастность к незаконным делам». Конкретные детали происшествия не уточняются. Источник отмечает, что под подозрением находится еще один российский арбитр.

45-летний Турбин завершил карьеру в качестве главного судьи летом 2024 года. Рефери не получает назначений в роли арбитра ВАР с сентября 2024 года

Безбородов был отстранен от работы до конца сезона-2024/25 в ноябре. Он не судит после матча 12-го тура Мир РПЛ «Ахмат» – «Факел» (2:3), который состоялся 18 октября 2024 года. 

Безбородов отстранен от судейства до конца сезона за нарушение Дисциплинарного кодекса. Арбитр давал комментарии в Telegram

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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