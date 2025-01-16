РФС ведет расследование в отношении арбитров Турбина и Безбородова, под подозрением еще один судья. Проверяется причастность рефери к «незаконным делам» («СЭ»)
РФС проводит расследование в отношении арбитра Евгения Турбина.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», Турбин и его коллега Владислав Безбородов проверяются на «причастность к незаконным делам». Конкретные детали происшествия не уточняются. Источник отмечает, что под подозрением находится еще один российский арбитр.
45-летний Турбин завершил карьеру в качестве главного судьи летом 2024 года. Рефери не получает назначений в роли арбитра ВАР с сентября 2024 года
Безбородов был отстранен от работы до конца сезона-2024/25 в ноябре. Он не судит после матча 12-го тура Мир РПЛ «Ахмат» – «Факел» (2:3), который состоялся 18 октября 2024 года.
Безбородов отстранен от судейства до конца сезона за нарушение Дисциплинарного кодекса. Арбитр давал комментарии в Telegram
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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