В РФС сообщили, что арбитр Турбин написал заявление об уходе по собственному желанию
В РФС подтвердили, что арбитр Евгений Турбин написал заявление об увольнении.
«Евгений Турбин написал заявление по собственному желанию», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
Ранее о том, что Турбин принял решение завершить карьеру, сообщил телеграм-канал «Шеф-поVAR».
Турбин провел 100 матчей в РПЛ в качестве главного арбитра. Летом 2024-го стало известно, что рефери завершил карьеру в поле и продолжит работу в качестве арбитра ВАР, а также будет заниматься подготовкой судей в академии РФС.
РФС ведет расследование в отношении арбитров Турбина и Безбородова, под подозрением еще один судья. Проверяется причастность рефери к «незаконным делам» («СЭ»)
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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