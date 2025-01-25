В РФС сообщили, что арбитр Турбин написал заявление об уходе по собственному желанию

В РФС подтвердили, что арбитр Евгений Турбин написал заявление об увольнении.

«Евгений Турбин написал заявление по собственному желанию», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ранее о том, что Турбин принял решение завершить карьеру, сообщил телеграм-канал «Шеф-поVAR».

Турбин провел 100 матчей в РПЛ в качестве главного арбитра. Летом 2024-го стало известно, что рефери завершил карьеру в поле и продолжит работу в качестве арбитра ВАР, а также будет заниматься подготовкой судей в академии РФС.

РФС ведет расследование в отношении арбитров Турбина и Безбородова, под подозрением еще один судья. Проверяется причастность рефери к «незаконным делам» («СЭ»)