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Карасев, Кукуляк, Левников, Москалев, Шадыханов, Опейкина – в списке судей ФИФА от России на 2025 год. Безбородов исключен

ФИФА утвердил список судей из России на международные матчи в 2025 году .

В список вошли 42 арбитра. Из него был исключен Владислав Безбородов, который по решению дисциплинарной комиссии судейского комитета РФС был отстранен от судейства матчей под эгидой РФС до конца сезона 2024/25. Арбитр давал комментарии в Telegram.

Квота судей футзала была уменьшена ФИФА с шести до пяти человек. 

Судьи 

Сергей Карасев (впервые включен в 2010 году), Сергей Иванов (2014), Евгений Кукуляк (2022), Кирилл Левников (2016), Виталий Мешков (2012), Владимир Москалев (2019), Павел Шадыханов (2023), Артем Любимов (2023), Сергей Чебан (впервые), Марина Крупская (2018), Вера Опейкина (2015), Надежда Горинова (2021), Александра Пономарева (2016), Карина Афанасьева (2024).

Ассистенты судьи 

Максим Гаврилин (2013), Игорь Демешко (2015), Алексей Лунев (2017), Дмитрий Мосякин (2008), Валентин Мурашов (2021), Андрей Веретешкин (2021), Дмитрий Сафьян (2019), Рустам Мухтаров (2024), Андрей Образко (2024), Варанцо Петросян (впервые), Екатерина Курочкина (2012), Екатерина Чернова (2020), Екатерина Козырева (2020), Екатерина Павленко (2023), Анастасия Топорова (2023), Елена Собчук (2023), Ирина Чеченина (2024).

Видеоарбитры 

Сергей Иванов (2021), Сергей Карасев (2021), Виталий Мешков (2021), Василий Казарцев (2023), Евгений Турбин (2024), Андрей Фисенко (впервые).

Судьи по футзалу 

Татьяна Болтнева (2018), Ирина Великанова (2012), Виталий Грошев (2022), Илья Погонин (2024), Евгений Сергеев (впервые).

Судьи по пляжному футболу 

Роман Борисов (2014), Алексей Иванов (2021), Виктор Листратов (2017), Денис Смольянинов (2016).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РФС
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logoРФС
logoВладислав Безбородов
logoКирилл Левников
logoВладимир Москалев
Евгений Кукуляк
Павел Шадыханов
logoСергей Владимирович Чебан
Максим Гаврилин
logoСергей Карасев
logoСергей Сергеевич Иванов
logoВиталий Мешков
logoВасилий Казарцев
logoЕвгений Турбин
Артем Любимов
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