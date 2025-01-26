Президент «Палмейраса» о расизме в адрес Винисиуса: «За это должны сурово наказывать. В Бразилии мы не приемлем расизм ни в какой форме. Наказываем не только агрессора, но и клуб»

Президент «Палмейраса» Лейла Перейра высказалась о расизме в адрес Винисиуса.

«Люди видят, что происходит в Испании . Я не знаю законодательства Испании и того, как власти борются с этим видом преступлений, но они должны наказывать за это крайне сурово. Без наказания не будет конца этому и другим видам преступлений. Если они действительно хотят, чтобы это прекратилось, должно последовать наказание.

Здесь, в Бразилии , расизм является преступлением по законодательству. Это неприемлемо. Мы не приемлем расизм ни в какой форме. Здесь мы наказываем не только агрессора, но и клуб. Мы проводим много кампаний, осуждая агрессоров и повышая осведомленность наших болельщиков», – заявила президент «Палмейраса».

Винисиус выступил в суде по делу о расизме фанатов «Барселоны» в 2023-м. Вингер «Реала» подтвердил факт оскорблений и настоял на продолжении разбирательств

Президент «Палмейраса» Лейла Перейра: «Жаль сексистов-критиков, говорящих, что я не разбираюсь в футболе – я выиграла 7 трофеев за 3 года. Представьте, что было бы, если бы разбиралась?»