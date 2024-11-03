Рафинья о Винисиусе и расизме: «Понимаю его злость. Мы не знаем, что он слышал, когда был маленьким. Эти вещи доводят людей до предела, и его это очень беспокоит»

Рафинья поддержал Винисиуса в контексте борьбы с расизмом.

– Некоторые из ваших товарищей по команде утверждают, что во время класико Винисиус говорил им, что в понедельник он выиграет «Золотой мяч», вам он тоже это сказал?

– По правде говоря, нет. После матча мы встретились, но постарались поговорить о других вещах. В конце концов, мы живем футболом 24 часа в сутки, и когда мы встречаемся, то спрашиваем о наших семьях, которые знают друг друга. Мы говорим о жизни.

– Вы понимаете Винисиуса [в теме с расизмом]?

– Конечно. Мы не знаем, что происходило в его детстве. Не знаем, что он слышал, когда был маленьким. Эти вещи доводят людей до предела, и его это очень беспокоит.

Винисиус – очень улыбчивый парень, он всегда шутит. Это единственная проблема, которая его очень беспокоит, и я понимаю эту злость. Но я не в той ситуации, поэтому не могу сказать вам, что бы сделал на его месте, – заявил полузащитник «Барселоны».

Винисиус о фанатах «Реала», оскорблявших игроков «Барсы» на почве расизма: «Этим преступникам нет места в нашем обществе. Полностью поддерживаю Ламина, Ансу и Рафинью»