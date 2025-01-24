Винисиус выступил в суде по делу о расизме фанатов «Барселоны» в 2023-м. Вингер «Реала» подтвердил факт оскорблений и настоял на продолжении разбирательств

Винисиус Жуниор настаивает на том, чтобы фанатов «Барселоны» наказали за расизм.

В четверг вингер «Реала » принял участие в заседании суда посредством видеосвязи. Он подтвердил, что стал объектом дискриминационных выкриков на стадионе «блауграны» в октябре 2023 года, и заявил о желании продолжить разбирательство.

Записи с камер на «Олимпик Льюис Компанис » и показания свидетелей помогли идентифицировать троих болельщиков «Барселоны», скандировавших оскорбления в адрес бразильца. Один из них был на тот момент несовершеннолетним.

Было заведено дело, двое фанатов были вызваны в качестве ответчиков на заседание суда. La Razon отмечает, что оба отрицали свою причастность к инциденту.

Прокуратура Барселоны по преступлениям на почве ненависти, Национальная профессиональная футбольная лига и «Реал» тоже принимают участие в этом деле.