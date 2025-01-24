«МЮ» будет платить Антони не более 16% зарплаты, отдав вингера «Бетису» в аренду
Большую часть зарплаты Антони будет выплачивать «Бетис».
Сегодня принадлежащий «Манчестер Юнайтед» вингер прибудет в Испанию.
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что клуб Ла Лиги возьмет на себя как минимум 84% зарплаты бразильского футболиста, а также премии.
Антони будет арендован до конца текущего сезона. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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