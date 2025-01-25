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  • Дембеле в «Барселону» – худший дорогостоящий трансфер в истории по версии Goal, Азар в «Реал» – 2-й, Коутиньо в «Барсу» – 3-й, Антони в «МЮ» – 5-й, Неймар в «ПСЖ» – 17-й
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Дембеле в «Барселону» – худший дорогостоящий трансфер в истории по версии Goal, Азар в «Реал» – 2-й, Коутиньо в «Барсу» – 3-й, Антони в «МЮ» – 5-й, Неймар в «ПСЖ» – 17-й

Goal составил список худших дорогостоящих трансферов в истории футбола.

Переход Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» в «Барселону» в 2017 году за 105 млн евро возглавил рейтинг из 19 худших сделок.

Полный список выглядит следующим образом:

19. Хамес Родригес (из «Монако» в «Реал» за 80 млн евро)

18. Златан Ибрагимович (из «Интера» в «Барселону» – 69,5 млн евро)

17. Неймар (из «Барселоны» в «ПСЖ» – 222 млн евро)

16. Кепа Аррисабалага (из «Атлетика» в «Челси» – 80 млн евро)

15. Харри Магуайр (из «Лестера» в «МЮ» – 80 млн фунтов)

14. Ромелу Лукаку (из «Эвертона» в «МЮ» – 75 млн фунтов)

13. Альваро Мората (из «Реала» в «Челси» – 60 млн фунтов)

12. Антуан Гризманн (из «Атлетико» в «Барселону» – 120 млн евро)

11. Джек Грилиш (из «Астон Виллы» в «Ман Сити» – 100 млн фунтов)

10. Рандаль Коло-Муани (из Айнтрахта» в «ПСЖ» – 80 млн евро)

9. Николя Пепе (из «Лилля» в «Арсенал» – 79 млн фунтов)

8. Жоау Феликс (из «Бенфики» в «Атлетико» – 126 млн евро)

7. Поль Погба (из «Ювентуса» в «МЮ» – 105 млн евро)

6. Ромелу Лукаку (из «Интера» в «Челси» – 97,5 млн фунтов)

5. Антони (из «Аякса» в «МЮ» – 100 млн евро)

4. Неймар (из «ПСЖ» в «Аль-Хилаль» – 90 млн евро)

3. Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону» – 120 млн евро)

2. Эден Азар (из «Челси» в «Реал» – 100 млн евро)

1. Усман Дембеле (из «Боруссии» в «Барселону» – 105 млн евро).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoЗлатан Ибрагимович
logoМонако
logoХамес Родригес
logoЛестер
logoКепа Аррисабалага
logoХарри Магуайр
logoРеал Мадрид
logoАнтуан Гризманн
logoЭвертон
logoДжек Грилиш
logoАльваро Мората
logoМанчестер Сити
logoАстон Вилла
logoАйнтрахт Франкфурт
logoРандаль Коло-Муани
logoАрсенал
logoЖоау Феликс
logoЛилль
logoНиколя Пепе
logoЮвентус
logoАтлетико
logoИнтер
logoПоль Погба
logoРомелу Лукаку
logoМанчестер Юнайтед
logoПСЖ
logoАякс
logoАль-Хилаль
logoЛиверпуль
logoЧелси
logoБоруссия Дортмунд
logoЭден Азар
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logoФилиппе Коутиньо
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logoвысшая лига Португалия
logoпремьер-лига Англия
logoлига 1 Франция
logoНеймар
logoУсман Дембеле
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