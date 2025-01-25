Дембеле в «Барселону» – худший дорогостоящий трансфер в истории по версии Goal, Азар в «Реал» – 2-й, Коутиньо в «Барсу» – 3-й, Антони в «МЮ» – 5-й, Неймар в «ПСЖ» – 17-й

Goal составил список худших дорогостоящих трансферов в истории футбола.

Переход Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии » в «Барселону» в 2017 году за 105 млн евро возглавил рейтинг из 19 худших сделок.

Полный список выглядит следующим образом:

19. Хамес Родригес (из «Монако » в «Реал» за 80 млн евро)

18. Златан Ибрагимович (из «Интера» в «Барселону» – 69,5 млн евро)

17. Неймар (из «Барселоны» в «ПСЖ» – 222 млн евро)

16. Кепа Аррисабалага (из «Атлетика» в «Челси» – 80 млн евро)

15. Харри Магуайр (из «Лестера » в «МЮ» – 80 млн фунтов)

14. Ромелу Лукаку (из «Эвертона » в «МЮ» – 75 млн фунтов)

13. Альваро Мората (из «Реала » в «Челси» – 60 млн фунтов)

12. Антуан Гризманн (из «Атлетико » в «Барселону» – 120 млн евро)

11. Джек Грилиш (из «Астон Виллы » в «Ман Сити » – 100 млн фунтов)

10. Рандаль Коло-Муани (из Айнтрахта » в «ПСЖ» – 80 млн евро)

9. Николя Пепе (из «Лилля » в «Арсенал » – 79 млн фунтов)

8. Жоау Феликс (из «Бенфики» в «Атлетико» – 126 млн евро)

7. Поль Погба (из «Ювентуса » в «МЮ» – 105 млн евро)

6. Ромелу Лукаку (из «Интера » в «Челси» – 97,5 млн фунтов)

5. Антони (из «Аякса » в «МЮ » – 100 млн евро)

4. Неймар (из «ПСЖ » в «Аль-Хилаль » – 90 млн евро)

3. Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля » в «Барселону» – 120 млн евро)

2. Эден Азар (из «Челси » в «Реал» – 100 млн евро)

1. Усман Дембеле (из «Боруссии» в «Барселону» – 105 млн евро).