Юрий Семин: «Зенит» не только покупает, но и хорошо расстается с игроками. Умеют выгодно продавать»

Юрий Семин высказался о трансферах «Зенита».

«В последнее время «Зенит » совершал неплохие сделки. Клуб не только покупает, но и хорошо расстается с игроками. Практика показывает, что «Зенит» умеет выгодно продавать своих игроков», — сказал экс-тренер «Локомотива».

Напомним, зимой «Зенит» объявил о переходе Луиса Энрике из «Ботафого». Также петербуржцы сообщил об уходе Клаудиньо , а также переходе Вендела в «Ботафого» после завершения сезона-2024/2025.