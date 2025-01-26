Юрий Семин: «Зенит» не только покупает, но и хорошо расстается с игроками. Умеют выгодно продавать»
Юрий Семин высказался о трансферах «Зенита».
«В последнее время «Зенит» совершал неплохие сделки. Клуб не только покупает, но и хорошо расстается с игроками. Практика показывает, что «Зенит» умеет выгодно продавать своих игроков», — сказал экс-тренер «Локомотива».
Напомним, зимой «Зенит» объявил о переходе Луиса Энрике из «Ботафого». Также петербуржцы сообщил об уходе Клаудиньо, а также переходе Вендела в «Ботафого» после завершения сезона-2024/2025.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем