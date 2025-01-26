Агент Дугласа: «Сантос счастлив в «Зените». Он профессионал, который отдается своему делу и не руководствуется ничем иным»
Агент Дугласа Сантоса высказался о будущем игрока в «Зените».
30-летний защитник выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года. В текущем сезоне Мир РПЛ на его счету три голевых паса за 18 матчей. Действующий контракт игрока рассчитан до конца июня 2027-го.
«Дуглас счастлив в «Зените». Он профессиональный спортсмен, который отдается своему делу.
Он руководствуется ничем иным, как подобными чувствами», – сказал представитель игрока Тьяго Фрейтас.
Дуглас Сантос: «Очень люблю Россию, поэтому и получил гражданство. Но за сборную должны играть молодые русские воспитанники. Я по-прежнему мечтаю сыграть за Бразилию»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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