Агент Дугласа: «Сантос счастлив в «Зените». Он профессионал, который отдается своему делу и не руководствуется ничем иным»

Агент Дугласа Сантоса высказался о будущем игрока в «Зените».

30-летний защитник выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года. В текущем сезоне Мир РПЛ на его счету три голевых паса за 18 матчей. Действующий контракт игрока рассчитан до конца июня 2027-го.

«Дуглас счастлив в «Зените ». Он профессиональный спортсмен, который отдается своему делу.

Он руководствуется ничем иным, как подобными чувствами», – сказал представитель игрока Тьяго Фрейтас.

Дуглас Сантос: «Очень люблю Россию, поэтому и получил гражданство. Но за сборную должны играть молодые русские воспитанники. Я по-прежнему мечтаю сыграть за Бразилию»