Бруну о словах Аморима про худший «МЮ» в истории: «Такова реальность – положение в лиге хуже, чем когда-либо. Он включил в это себя, поэтому никто не может сердиться, нужно это принять»
Ранее главный тренер клуба сказал на пресс-конференции: «Мы, возможно, худшая команда в истории «Манчестер Юнайтед».
«Я не хочу слышать, как мой тренер говорит определенные вещи о команде, потому что знаю, что он так не чувствует. Но он включил в это себя, а когда тренер становится частью того, о чем говорит, никто не может рассердиться или разочароваться из-за этого.
Когда он говорит «худшая команда Манчестера», он говорит о положении, в котором мы находимся. Если посмотреть на наше положение в лиге, то оно хуже, чем было когда-либо.
Так что придется признать, что, к сожалению, такова реальность. Мы находимся в таком положении уже долгое время, и клубу там не место.
Но мы должны это принять и понять, что нам нужно стремиться к гораздо большим целям и более высоким позициям», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед».
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