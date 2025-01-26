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  • Бруну о словах Аморима про худший «МЮ» в истории: «Такова реальность – положение в лиге хуже, чем когда-либо. Он включил в это себя, поэтому никто не может сердиться, нужно это принять»
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Бруну о словах Аморима про худший «МЮ» в истории: «Такова реальность – положение в лиге хуже, чем когда-либо. Он включил в это себя, поэтому никто не может сердиться, нужно это принять»

Бруну Фернандеш высказался о заявлении Рубена Аморима про «Манчестер Юнайтед».

Ранее главный тренер клуба сказал на пресс-конференции: «Мы, возможно, худшая команда в истории «Манчестер Юнайтед».

«Я не хочу слышать, как мой тренер говорит определенные вещи о команде, потому что знаю, что он так не чувствует. Но он включил в это себя, а когда тренер становится частью того, о чем говорит, никто не может рассердиться или разочароваться из-за этого.

Когда он говорит «худшая команда Манчестера», он говорит о положении, в котором мы находимся. Если посмотреть на наше положение в лиге, то оно хуже, чем было когда-либо.

Так что придется признать, что, к сожалению, такова реальность. Мы находимся в таком положении уже долгое время, и клубу там не место.

Но мы должны это принять и понять, что нам нужно стремиться к гораздо большим целям и более высоким позициям», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoБруну Фернандеш
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