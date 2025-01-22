Аморим о словах про нервозность «МЮ»: «Если хотите, могу начать бредить и говорить разные вещи. Хорошо быть действительно честным, думаю»

Рубен Аморим высказался о текущем положении «Манчестер Юнайтед».

Ранее манкунианцы уступили «Брайтону» (1:3) в 22-м туре АПЛ. Сейчас команда занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Главный тренер ни раз высказывался о нервозности игроков «МЮ».

О том, может ли ситуация ухудшиться

«Представьте, что завтра мы не пропустим быстрый гол, а забьем и сыграем хорошо, а затем поедем к «Фулхэму» и победим. Это принесет перемены, даже в обстановке здесь, во всем.

Я не хочу сказать, что это займет много времени, но становится очень тяжело. Это очень тяжело для всех. Я не знаю, сможем ли мы изменить это завтра».

О том, полезно ли говорить игрокам, что команда «нервничает»

«Если хотите, я могу начать бредить и говорить разные вещи. Я говорю так, как вижу. Я сказал это игрокам и вам – думаю, хорошо быть действительно честным.

Если вы хотите, чтобы я говорил другие вещи, я могу начать это делать, потому что мне так проще. Если вы на стадионе, вы можете это почувствовать, но я не нервничаю, я не удовлетворен», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед», общаясь с журналистами.

Аморим об «МЮ»: «Мы выступаем очень плохо, результаты ужасные, мы слишком нервничаем с мячом. Все связано – игроки, персонал, тренерский штаб. Самая большая ответственность на мне»

Рубен Аморим: «МЮ» очень волнуется на «Олд Траффорд» – играть дома становится все труднее. Это потому, что мы проиграли здесь 4 матча из 5»