Аморим о словах про худший «МЮ» в истории: «Это скорее про меня, чем про игроков – трудно найти тренера, проигравшего 7 из 10 первых матчей. В раздевалке сказал то же самое»
«Я говорил это больше для себя, чем для своих игроков, потому что трудно найти тренера, который проиграл бы 7 из 10 первых матчей. Я говорил скорее о себе, чем об игроках. Я всегда говорю в одном и том же ключе.
Каждый раз, когда вы [журналисты] говорите о том, что игроки недостаточно хороши, я понимаю, что это я дал вам такой заголовок.
Иногда я бываю расстроен, и мне не следует выражать мысли таким образом, но все так, как есть. Иногда скрыть разочарование действительно трудно. Хорошая новость в том, что я сказал то же самое в раздевалке за пять минут до этого.
Реакция [раздевалки] была нормальной, потому что я откровенен со своими игроками. Они хорошо тренировались и готовы к этой игре», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» на пресс-конференции перед матчем с «Рейнджерс» в Лиге Европы.
Рубен Аморим: «Мы худшая команда в истории «МЮ», возможно, – надо это осознать и изменить. Представьте, каково фанатам и мне. Приходит новый тренер и проигрывает больше предыдущего»
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