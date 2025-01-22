Аморим о словах про худший «МЮ» в истории: «Это скорее про меня, чем про игроков – трудно найти тренера, проигравшего 7 из 10 первых матчей. В раздевалке сказал то же самое»

Рубен Аморим пояснил свои слова о худшем «МЮ» в истории.

«Я говорил это больше для себя, чем для своих игроков, потому что трудно найти тренера, который проиграл бы 7 из 10 первых матчей. Я говорил скорее о себе, чем об игроках. Я всегда говорю в одном и том же ключе.

Каждый раз, когда вы [журналисты] говорите о том, что игроки недостаточно хороши, я понимаю, что это я дал вам такой заголовок.

Иногда я бываю расстроен, и мне не следует выражать мысли таким образом, но все так, как есть. Иногда скрыть разочарование действительно трудно. Хорошая новость в том, что я сказал то же самое в раздевалке за пять минут до этого.

Реакция [раздевалки] была нормальной, потому что я откровенен со своими игроками. Они хорошо тренировались и готовы к этой игре», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » на пресс-конференции перед матчем с «Рейнджерс » в Лиге Европы .

Рубен Аморим: «Мы худшая команда в истории «МЮ», возможно, – надо это осознать и изменить. Представьте, каково фанатам и мне. Приходит новый тренер и проигрывает больше предыдущего»