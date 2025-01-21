«Аморим слишком честен – нужно говорить больше как политик. Он оказал давление на игроков». Рео-Кокер о словах тренера про худший «МЮ» в истории

Найджел Рео-Кокер оценил слова Рубена Аморима про «Манчестер Юнайтед».

После поражения от «Брайтона» (1:3) в АПЛ главный тренер «Манчестер Юнайтед » заявил , что его команда, возможно, худшая в истории манкунианского клуба.

«Думаю, что Рубен Аморим слишком честен. Ему нужно говорить немного больше как политик.

Произнеся этот комментарий и вынеся его на обсуждение, он оказал большее давление на игроков», – сказал бывший футболист «Астон Виллы» Найджел Рео-Кокер .