«Аморим слишком честен – нужно говорить больше как политик. Он оказал давление на игроков». Рео-Кокер о словах тренера про худший «МЮ» в истории
Найджел Рео-Кокер оценил слова Рубена Аморима про «Манчестер Юнайтед».
После поражения от «Брайтона» (1:3) в АПЛ главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил, что его команда, возможно, худшая в истории манкунианского клуба.
«Думаю, что Рубен Аморим слишком честен. Ему нужно говорить немного больше как политик.
Произнеся этот комментарий и вынеся его на обсуждение, он оказал большее давление на игроков», – сказал бывший футболист «Астон Виллы» Найджел Рео-Кокер.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: www.thesun.co.uk
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