Макари о словах Аморима про худшую команду в истории «МЮ»: «Не знаю, почему он это сказал. Было бы неправильно сравнивать нашу команду, которая вылетела, с нынешней. Они не вылетят»

Лу Макари отреагировал на слова Рубена Аморима о «Манчестер Юнайтед».

После поражения от «Брайтона» в 22-м туре АПЛ (1:3) главный тренер манкунианцев заявил : «Мы худшая команда в истории «МЮ», возможно, – надо это осознать и изменить. Представьте, каково фанатам и мне. Приходит новый тренер и проигрывает больше предыдущего».

Макари был в составе «Манчестер Юнайтед », когда клуб вылетел из высшего дивизиона по итогам сезона-1973/74.

«Я не знаю, почему он это сказал. В подобных словах нет ничего хорошего. Вообще ничего. Я не знал, что он сказал, пока не вернулся домой и не увидел эту цитату, которая была повсюду.

Он что, читал это откуда-то? Мне показалось, что так и было. Он все время смотрел направо, как будто сперва он это написал. Проблема в том, что вы не знаете, какая мысль является правильной, не так ли? У каждого свое мнение.

Конечно, тогда мы не думали, что вылетим, и нынешняя команда тоже так не думает. И, в любом случае, они не вылетят. У этой команды есть очень многое, чтобы избежать вылета, я уверен в этом.

Но на самом деле я даже не хочу касаться этой темы, потому что это пустая трата времени. Было бы неправильно сравнивать нашу команду, которая вылетела, с командой Аморима – это совсем не та ситуация. Но прямо сейчас я не знаю, какой ответ они найдут в будущем», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».