«Круговой будет сильнее Дугласа, если не сильнее его уже сейчас». Поярков о левых защитниках
– Лучший левый защитник Мир РПЛ?
– А если из этнических россиян?
– Круговой.
– Получается, что он правильно и ушел из-под Дугласа.
– Может, и правильно, сейчас играет постоянно. Но он, и играя в «Зените», уровень свой показывал.
Понятно, что Дуглас – это Дуглас, но Круговой может спокойно и в «Зените» играть. Считаю, что у него большой потенциал. Он будет сильнее Дугласа, если не сильнее его уже сейчас.
– Считаете, Круговой сильнее Дугласа?
– Возможно, да, – сказал защитник «Ростова» Поярков, в первой части сезона игравший за хабаровский СКА.
Круговой о переходе в ЦСКА: «В «Зените» сложно конкурировать, Сантос – лучший игрок на левом фланге в России. Хочется показать себя»
Круговой о гражданстве РФ Дугласа: «Всем спасибо! Здорово попылили во Вьетнаме, но мне пора, видимо»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий