«Круговой будет сильнее Дугласа, если не сильнее его уже сейчас». Поярков о левых защитниках

Николай Поярков уверен, что Данил Круговой будет играть лучше Дугласа Сантоса.

– Лучший левый защитник Мир РПЛ?

– Дуглас Сантос .

– А если из этнических россиян?

– Круговой.

– Получается, что он правильно и ушел из-под Дугласа.

– Может, и правильно, сейчас играет постоянно. Но он, и играя в «Зените», уровень свой показывал.

Понятно, что Дуглас – это Дуглас, но Круговой может спокойно и в «Зените» играть. Считаю, что у него большой потенциал. Он будет сильнее Дугласа, если не сильнее его уже сейчас.

– Считаете, Круговой сильнее Дугласа?

– Возможно, да, – сказал защитник «Ростова » Поярков , в первой части сезона игравший за хабаровский СКА.

Круговой о переходе в ЦСКА: «В «Зените» сложно конкурировать, Сантос – лучший игрок на левом фланге в России. Хочется показать себя»

Круговой о гражданстве РФ Дугласа: «Всем спасибо! Здорово попылили во Вьетнаме, но мне пора, видимо»