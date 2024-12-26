Гунько о паспорте РФ Дугласа: «Не противоречит закону. То, что «Зенит» воспользовался возможностью выпустить его на поле как гражданина России, говорит о работе менеджмента»

Дмитрий Гунько поделился мнением о получении паспорта РФ Дугласом Сантосом.

– Ранее Дугласу Сантосу выдали российский паспорт. Скоро все иностранцы в РПЛ не будут считаться легионерами, получается?

– Наверное, у него были основания для получения паспорта. Это не противоречит закону, он получил паспорт РФ. То, что этой возможностью – выпустить его на поле как гражданина России – воспользовался «Зенит», говорит о работе менеджмента. Но как мы видим, это не помогает «Зениту» в первой части чемпионата, – сказал главный тренер «Урарту ».

Дуглас Сантос выступает за «Зенит » с 2019 года.