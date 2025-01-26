«Ньюкасл» хочет продлить контракт с Исаком и не собирается продавать его «ни за какую цену». Он третий бомбардир АПЛ
«Ньюкасл» хочет продлить контракт с Александром Исаком.
По данным The Telegraph, переговоры о новом соглашении запланированы на конец сезона.
«Ньюкасл» не собирается продавать форварда «ни за какую цену». Сам игрок также сообщил одноклубникам, что не думает об уходе.
В этом сезоне АПЛ у Исака 17 голов в 21 матче. Он третий бомбардир лиги после Эрлинга Холанда (18 голов) и Мохамеда Салаха (19).
Опубликовано: Sports
Источник: The Telegraph
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