Исаку осталось 3 матча с голами до абсолютного рекорда Варди в АПЛ. 17.00 – достижение форварда «Лестера» падет

Александер Исак забил 15 голов в 19 матчах сезона АПЛ.

Форвард «Ньюкасла» отличился в 8 играх чемпионата подряд. Абсолютный рекорд лиги принадлежит Джейми Варди – нападающий «Лестера» забил в 11 матчах АПЛ подряд в чемпионском сезоне-2015/16.

«Ньюкасл» в 4 следующих турах сыграет с «Борнмутом», «Саутгемптоном», «Фулхэмом» и «Манчестер Сити». Букмекеры дают коэффициент 6.50 на то, что Исак повторит достижение Варди и 17.00 – что побьет его рекорд.

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