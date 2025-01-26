«Аль-Шабаб» покупает вратаря киевского «Динамо» Бущана. Сумма сделки – до 3 млн евро с учетом бонусов

Вратарь Георгий Бущан перейдет из киевского «Динамо» в «Аль-Шабаб».

30-летний украинец подпишет контракт на 2,5 года, сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

По данным журналиста Игоря Бурбаса, сумма сделки составит до 3 млн евро с учетом бонусов.

Статистику Бущана можно изучить здесь .