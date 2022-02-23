«Верю в Украину, армию и народ. Мы должны объединиться перед самым серьезным вызовом в современной истории». Вратарь киевского «Динамо» Бущан о конфликте

Вратарь киевского высказался о конфликте Украины с Россией.

«Верю в нашу страну, нашу армию и наш украинский народ. Сейчас мы все должны объединиться перед самым серьезным вызовом в современной истории Украины.

Это не просто слова, это то, что я чувствую, когда на стадионе играет гимн Украины, а на трибунах желто-синие флаги: гордость за нашу страну, гордость за нашу независимость и наших людей.

Украина прошла очень трудный путь к обретению своей государственности, и никто не имеет права ее отрицать. Низкий поклон нашим военнослужащим, всем украинцам, защищающим границы нашей страны, ее самостоятельность и право выбирать будущее. Украина – превыше всего», – написал Бущан.

Чемпионат Украины могут приостановить завтра