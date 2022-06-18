Бущан считает, что Украине не дали 2 пенальти в игре с Уэльсом: «Италии такой, как на Ярмоленко, поставили бы»

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Вратарь сборной Украины Георгий Бущан недоволен работой судьи на игре с Уэльсом (0:1).

Финальный стыковой матч квалификации ЧМ-2022 обслуживала бригада арбитров под руководством Матеу Лаоса.

«Я думаю, что если бы поставил рефери пенальти на Ярмоленко, то к нему не было бы никаких вопросов. Если бы это была сборная Италии, такой пенальти поставили бы.

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Во втором тайме, когда было добивание, Саня Караваев бьет головой, и вратарь бьется в Караваева… Это тоже пенальти, потому что Караваев уже пробил, и вратарь его сбивает», – отметил голкипер в эфире «Футбол 1/2/3».

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