Лунин, Мудрик, Зинченко, Довбик, Миколенко, Цыганков, Ярмоленко – в заявке Украины на Евро-2024

Стала известна заявка сборной Украины на Евро-2024.

Главный тренер Сергей Ребров озвучил состав из 26 игроков на финальную часть .

Вратари: (« » Киев), («Бенфика»), (« »);

Защитники: , , (все – «Шахтер»), Александр Тымчик («Динамо» Киев), («Эвертон»), Илья Забарный («Борнмут»), Александр Сваток («Днепр-1»), Максим Таловеров (ЛАСК), Богдан Михайличенко («Полесье»);

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все – «Шахтер»), Александр Зинченко («Арсенал»), Виктор Цыганков («Жирона»), Михаил Мудрик («Челси»), Сергей Сидорчук («Вестерло»), Руслан Малиновский («Дженоа»);

Нападающие: Артем Довбик («Жирона»), Роман Яремчук («Валенсия»), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

На Евро сборная Украины сыграют в группе с Бельгией, Словакией и Румынией.