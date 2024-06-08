Лунин, Мудрик, Зинченко, Довбик, Миколенко, Цыганков, Ярмоленко – в заявке Украины на Евро-2024

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Стала известна заявка сборной Украины на Евро-2024.

Главный тренер Сергей Ребров озвучил состав из 26 игроков на финальную часть Евро-2024.

Вратари: Георгий БущанДинамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика»), Андрей ЛунинРеал»);

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – «Шахтер»), Александр Тымчик («Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон»), Илья Забарный («Борнмут»), Александр Сваток («Днепр-1»), Максим Таловеров (ЛАСК), Богдан Михайличенко («Полесье»);

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все – «Шахтер»), Александр Зинченко («Арсенал»), Виктор Цыганков («Жирона»), Михаил Мудрик («Челси»), Сергей Сидорчук («Вестерло»), Руслан Малиновский («Дженоа»);

Нападающие: Артем Довбик («Жирона»), Роман Яремчук («Валенсия»), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

На Евро сборная Украины сыграют в группе с Бельгией, Словакией и Румынией.

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18 комментариев
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Если отбросить все текущие обстоятельства и объективно посмотреть на состав в плане футбола, то сильная сборная вырисовывается, которая может удивить на евро.
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Ох уж эти терминаторы из Воркуты…😭
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Верю в вас ребята на листе очень сильно. Удивите Европу!
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Лунина лишили финала, уверен покажет себя, нужно уходить, чтобы стать первым номером. Такого уровня вратарь не должен быть в тени!
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Удачи Украине🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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Бенфика,Реал,Челси,Арсенал,Жирона,Валенсия,Эвертон,Дженоа…

Украина сила💪🇺🇦
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Ох уж эти терминаторы из Воркуты…😭
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Ты правда такой глупый ? Ты думаешь, можно насильно заставить свободного человека играть за сборную государства, которое он презирает ?
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Ответ Глеб Глебыч
Ты правда такой глупый ? Ты думаешь, можно насильно заставить свободного человека играть за сборную государства, которое он презирает ?
Я думаю, что если выбирать между Россией и санитарной зоной от Винницы до Кракова, выбор очевиден: все кроме Романа Зозули выберут Россию.
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Ответ Глеб Глебыч
Хомячки - это вы с алешкой. Глупые и злые путинские хомячки.
Открою тайну - везде хомячки и ничем на отличаются друг от друга. Разница лишь в том, что льют им в уши. По настоящему с мозгами мало людей.
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Ответ Al Al
Намного сильнее состав чем у нас. Может тоже отказаться от бюджетных денег в футболе и не тратить миллиарды на зарплаты Зобниным, строительство полей, их обслуживание и тд засчет налогоплательщиков? Глядишь и частники подтянутся.
Постоянно со времен Шевченко читаю что состав украинцев сильнее.А по факту результаты у сборной России лучше.Так что не надо навязывать субъективное мнение.
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