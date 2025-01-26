Хвича сделал ассист в дебютной игре за «ПСЖ», пройдя нескольких футболистов «Реймса»

Хвича Кварацхелия отметился результативным действием в дебютном матче за «ПСЖ».

Грузинский вингер на 47-й минуте матча с «Реймсом» в Лиге 1 получил пас на левом фланге, сместился в центр, обыграв нескольких футболистов, обменялся передачами с партнером и затем выкатил мяч под удар Усману Дембеле. Француз пробил первым же касанием – 1:0.

Кварацхелия провел первую половину сезона в «Наполи», отметившись 5 голами и 3 ассистами в 17 матчах в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .