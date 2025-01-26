Хвича сделал ассист в дебютной игре за «ПСЖ», пройдя нескольких футболистов «Реймса»
Хвича Кварацхелия отметился результативным действием в дебютном матче за «ПСЖ».
Грузинский вингер на 47-й минуте матча с «Реймсом» в Лиге 1 получил пас на левом фланге, сместился в центр, обыграв нескольких футболистов, обменялся передачами с партнером и затем выкатил мяч под удар Усману Дембеле. Француз пробил первым же касанием – 1:0.
Кварацхелия провел первую половину сезона в «Наполи», отметившись 5 голами и 3 ассистами в 17 матчах в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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