Энрике о Хвиче: «Не знаю, когда он начнет играть, зависит от тренировок. Он в отличной форме, его характеристики подходят нашему стилю»
Луис Энрике рассказал, о физическом состоянии Хвичи Кварацхелии.
«Когда мы покупаем игрока, это значит, что мы верим в то, что он усилит команду. Я не знаю, когда он начнет играть, это зависит от тренировок. Это очень сложно из-за уровня команды. Когда он начнет играть? Это не важно, важно то, что он находится в нашей динамике.
Он в отличной физической форме, у него нет проблем на тренировках. Он готов. Его характеристики подходят нашему стилю игры. Мы стараемся развивать врожденные качества игрока. Быть как можно чаще перед воротами, искать позиции для удара, но также взаимодействовать с конкретными игроками и создавать синергию. Я думаю, что он даст команде положительный эффект», – сказал главный тренер «ПСЖ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
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