Хвича дебютировал за «ПСЖ» после трансфера за 70 млн евро – в матче с «Реймсом»
Хвича Кварацхелия дебютировал за «ПСЖ».
Грузинский вингер вышел в стартовом составе своей команды на матч против «Реймса» в 19-м туре Лиги 1 (0:0, первый тайм).
Это первый матч 23-летнего футболиста за парижскую команду. Он перешел из «Наполи» за 70 миллионов евро 18 января.
Статистику Кварацхелии можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем