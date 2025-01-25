Хвича дебютировал за «ПСЖ» после трансфера за 70 млн евро – в матче с «Реймсом»

Хвича Кварацхелия дебютировал за «ПСЖ».

Грузинский вингер вышел в стартовом составе своей команды на матч против «Реймса » в 19-м туре Лиги 1 (0:0, первый тайм).

Это первый матч 23-летнего футболиста за парижскую команду. Он перешел из «Наполи» за 70 миллионов евро 18 января.

Статистику Кварацхелии можно найти здесь .