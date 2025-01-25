Мареска о Санчесе после 1:3 от «Сити»: «Мы верим в него. Он осознает ошибки, посмотрим как отреагирует в следующем матче»
Энцо Мареска верит в Роберта Санчеса после ошибки в игре с «Сити».
На 68-й минуте Эрлинг Холанд забросил мяч за спину голкиперу «Челси» после того, как тот далеко вышел из ворот.Это 5-я результативная ошибка испанца в чемпионате в этом сезоне.
Встреча 23-тура завершилась победой «Сити» (3:1).
«Мы верим в Роберта Санчеса. Он прекрасно осознает, что допускает ошибки, но мы доверяем ему.
У нас есть целая неделя, посмотрим как он отреагирует в следующей игре», – сказал главный тренер «Челси».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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