Мареска о Санчесе после 1:3 от «Сити»: «Мы верим в него. Он осознает ошибки, посмотрим как отреагирует в следующем матче»

Энцо Мареска верит в Роберта Санчеса после ошибки в игре с «Сити».

На 68-й минуте Эрлинг Холанд забросил мяч за спину голкиперу «Челси» после того, как тот далеко вышел из ворот.Это 5-я результативная ошибка испанца в чемпионате в этом сезоне.

Встреча 23-тура завершилась победой «Сити » (3:1).

«Мы верим в Роберта Санчеса . Он прекрасно осознает, что допускает ошибки, но мы доверяем ему.

У нас есть целая неделя, посмотрим как он отреагирует в следующей игре», – сказал главный тренер «Челси ».