Фоден забил в 4 матчах АПЛ подряд впервые в карьере. У хавбека «Ман Сити» 6+1 на этом отрезке

Филип Фоден забил 6 голов в 4 последних матчах АПЛ.

В 23-м туре чемпионата Англии полузащитник «Манчестер Сити » поразил ворота «Челси » (3:1).

Фоден впервые в карьере забил в четырех матчах Премьер-лиги подряд: ранее он отличился одним голом в игре с «Вест Хэмом» (4:1) и оформил по дублю в ворота «Брентфорда» (2:2) и «Ипсвича» (6:0). В матче с «трактористами» он также сделал голевую передачу.

Всего на счету 24-летнего англичанина 7 мячей и 2 ассиста в текущем розыгрыше лиги. Статистику игрока можно найти здесь .