Фоден забил в 4 матчах АПЛ подряд впервые в карьере. У хавбека «Ман Сити» 6+1 на этом отрезке
Филип Фоден забил 6 голов в 4 последних матчах АПЛ.
В 23-м туре чемпионата Англии полузащитник «Манчестер Сити» поразил ворота «Челси» (3:1).
Фоден впервые в карьере забил в четырех матчах Премьер-лиги подряд: ранее он отличился одним голом в игре с «Вест Хэмом» (4:1) и оформил по дублю в ворота «Брентфорда» (2:2) и «Ипсвича» (6:0). В матче с «трактористами» он также сделал голевую передачу.
Всего на счету 24-летнего англичанина 7 мячей и 2 ассиста в текущем розыгрыше лиги. Статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Squawka Football
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