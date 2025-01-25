Холанд о 3:1 с «Челси»: «Ужасное начало, но главное – не останавливаться и атаковать. Эдерсон уже ассистировал мне, он очень точен»
«Ман Сити» пропустил на 3-й минуте встречи.
«Думаю, в целом это была отличная игра, даже несмотря на ужасное начало. Это была фантастическая командная работа, и я очень доволен.
После такого начала всегда тяжело, но мы играли очень хорошо и шли вперед. Мы продолжали давить, и во втором тайме было то же самое. В конце концов, это то, что нам нужно делать. Мы должны надежно обороняться и продолжать атаковать.
Когда пропускаешь так рано, это почти как если бы ты начал с минус одного гола. Такое может случиться, но главное – не останавливаться. Нужно сохранять спокойствие в голове, вот что важно».
Об ассисте Эдерсона
«Это то, что мы отрабатываем на тренировках. Мы стараемся создавать пространство, и Эдерсон уже много раз отдавал мне голевые передачи. Все дело в идеальном тайминге, потому что он невероятно точен».
Об Омаре Мармуше
«Я видел его игру в Бундеслиге и следил за ним. Будет здорово играть с ним. Видно, что в нем есть что-то особенное. Я очень рад возможности сыграть с ним, это будет очень хорошее время», – сказал нападающий «Ман Сити».
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