У Холанда 18 голов в 23 матчах АПЛ в сезоне. Больше только у Салаха
Эрлинг Холанд забил 18-й гол в сезоне АПЛ.
Нападающий «Манчестер Сити» поразил ворота «Челси» в матче 23-го тура АПЛ (2:1, второй тайм).
Норвежец занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги, он проводит 23-ю игру. Его опережает только Мохамед Салах из «Ливерпуля» – на счету египтянина 19 мячей.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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